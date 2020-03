Notícias O Mercado Público de Porto Alegre teve 11 bancas fechadas por descumprirem o decreto municipal sobre o coronavírus

20 de março de 2020

Estabelecimentos não chegaram a ser interditados, explicou a prefeitura. Foto: Maria Ana Krack/PMPA Estabelecimentos não chegaram a ser interditados, explicou a prefeitura. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

Durante ação de combate à disseminação do coronavírus, na tarde dessa sexta-feira (20) fiscais da prefeitura determinaram o fechamento de 11 bancas do Mercado Público de Porto Alegre (Centro Histórico). A medida é respaldada pelo decreto municipal nº 20.512, que estabelece novas regras de funcionamento do local – incluindo horário reduzido e portões parcialmente fechados.

De acordo com o decreto, somente os estabelecimentos que servem ou comercializam produtos alimentícios têm autorização para manter o atendimento ao público – os demais devem suspender suas atividades. Dentre as unidades autuadas estão floras de artigos religiosos, agropecuárias, lojas de artesanato e uma cachaçaria. Uma empresa de suplementos alimentares também foi flagrada em desacordo com o seu alvará.

“São medidas duras e indigestas, mas necessárias”, ressaltou o diretor de Fiscalização da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), Denis Carvalho. “Precisamos minimizar tanto quanto for possível o potencial de aglomerações nos espaços públicos, e o Mercado Público não pode ser a exceção. Não sabemos quanto tempo vão durar essas restrições, mas temos a esperança de que em breve possamos ver todas as bancas funcionando normalmente de novo.”

Ainda segundo ele, as bancas não sofreram interdição. Apenas foram orientadas a fechar as portas para garantir o atendimento às novas regras: “Neste momento, o decreto ainda é muito recente, então trabalhamos mais no sentido de orientar os comerciantes. Mas a partir de hoje, se algum estabelecimento abrir irregularmente, aplicaremos o item do decreto que prevê a interdição”.

Lista

Confira, a seguir, a lista de estabelecimentos obrigados a fechar as portas após a fiscalização da SMDE no mais tradicional centro de compras da capital gaúcha.

– Comércio de Aves (Banca 75);

– Agropecuária (Banca 69);

– Aquário Stanivetti (Banca 51);

– Cachaçaria (Banca 95);

– Flora Bandeira (Banca 1);

– Flora Rainha do Mar;

– Flora 37 (Banca 37);

– Flora Colesar (Banca 45);

– Bancas 2, 25 e 70 (atividades não informadas).

(Marcello Campos)

