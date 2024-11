Política Leonardo Lamachia é reeleito presidente da OAB/RS

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2024

Leonardo Lamachia ficará no comando da entidade no triênio 2025-2027. Foto: Diego Mendes – Comunicação Social da OAB/RS Leonardo Lamachia ficará no comando da entidade no triênio 2025-2027. (Foto: Diego Mendes – Comunicação Social da OAB/RS) Foto: Diego Mendes – Comunicação Social da OAB/RS

Nesta sexta-feira (22), o advogado Leonardo Lamachia foi reeleito para presidir a Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB-RS) para o triênio 2025-2027. Claridê Chitolina será a vice. Com 38.070 votos, a chapa 1 (OAB Mais), comandada por Lamachia, obteve 77% dos votos e venceu o pleito contra Paulo Peretti Torelly, da chapa 2 (Muda OAB), que teve 11.439.

“Parabenizo a chapa vencedora da OAB do Rio Grande do Sul por esta importante conquista, e desejo sucesso na missão de representar os advogados e advogadas gaúchos”, declarou Beto Simonetti, presidente nacional da OAB.

Integram ainda a chapa vencedora a secretária-geral Ana Lúcia Kaercher Piccoli; a secretária-geral adjunta Regina Pereira Soares; e o tesoureiro Jorge Luiz Dias Fara. Para o Conselho Federal foram eleitos Pedro Zanette Alfonsin, Rafael Braude Canterji, Greice Fonseca Stocker, Renato da Costa Figueira, Rosângela Maria Herzer e Mariana Melara Reis.

Também foram escolhidos os conselheiros seccionais, a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul (CAARS) e representantes das 107 subseções do Estado. Lamachia foi eleito, pela primeira vez, em 2021, na então eleição com maior número de votantes. Na ocasião, foram 48.198 votos registrados, dos quais foram cerca de 70% em Lamachia.

Perfil

Leonardo Lamachia nasceu em Porto Alegre, em 1975. Advogado, formado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) em 1999, é sócio do escritório de advocacia Lamachia Advogados Associados. Tem sua atividade profissional voltada para o Direito Empresarial, com ênfase em Direito Constitucional e Empresarial, atuando em sustentações orais junto aos Tribunais do Estado, Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF). Foi vice-presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul – IARGS, nas gestões 2013/2015, 2016/2018 e 2019/2021, sendo, ainda, presidente do Fórum dos Conselhos Regionais e Ordens das Profissões Regulamentadas do RS. Tem atuação na área acadêmica como catedrático de Direito Societário do Centro Miguel Reale – ABF.

2024-11-22