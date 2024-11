Porto Alegre Procon fiscaliza comércio durante a semana da Black Friday

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2024

Fiscalização tem objetivo de evitar praticas abusivas. (Foto: Divulgação/ProconPOA)

O Procon de Porto Alegre estará fiscalizando o comércio durante a semana da Black Friday, que se estende do dia 25 de novembro (segunda-feira) até o dia 29 de novembro (sexta-feira). O órgão que é vinculado ao SMTC (Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria) tem como objetivo proteger os interesse do consumidor e orientar a população sobre possíveis fraudes.

“É muito importante que o consumidor realize pesquisa com antecedência e compare os preços no mesmo fornecedor e/ou entre fornecedores”, afirma Wambert Di Lorenzo, diretor do Procon, alertando sobre a veracidade das promoções.

Caso seja notada uma prática abusiva ou propaganda enganosa, o consumidor pode entrar em contato com o Procon tanto virtualmente, como presencialmente no endereço: rua Sete de Setembro, 723 – Centro Histórico (das 9h até as 16h, de segunda a sexta-feira, sem fechar ao meio-dia).

