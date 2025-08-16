Política “Lamento que maus brasileiros trabalhem contra o país”, diz o vice-presidente Geraldo Alckmin sobre Eduardo Bolsonaro

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

Deputado licenciado se reuniu com o secretário do Tesouro dos EUA no dia que o americano cancelou com Haddad. Na foto, Geraldo Alckmin Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou neste sábado (16) que lamenta a atuação de “maus brasileiros” junto ao governo dos Estados Unidos.

“Primeiro, lamentar que maus brasileiros trabalhem contra o interesse do país, de maneira injusta”, disse Alckmin ao ser questionado por jornalistas sobre a reunião do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent.

Eduardo e o secretário se encontraram na última quarta-feira (13), nos Estados Unidos. O encontro foi divulgado pelo deputado licenciado. A Casa Branca não confirmou a agenda.

O chefe do Tesouro americano cancelou uma reunião que teria com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A conversa, que seria virtual, aconteceria no mesmo dia do encontro de Bessent com Eduardo.

Após o cancelamento, Haddad criticou o que chamou de “militância antidiplomática”, em referência à atuação de Eduardo em Washington. Os americanos justificaram o cancelamento alegando falta de agenda.

Alckmin repercutiu a situação durante uma agenda em Brasília neste sábado. Na ocasião, o vice-presidente também foi questionado sobre a tramitação no Congresso do plano de contingência do governo para combater o tarifaço.

Alckmin afirmou que espera que o PLP (projeto de lei complementar) enviado para excepcionalizar da meta fiscal R$ 9,5 bilhões em gastos com o pacote seja aprovado rapidamente. O vice-presidente visitou uma concessionária para acompanhar as vendas de carros que integram o programa “Carro Sustentável”.

