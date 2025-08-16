Política Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, lança a pré-candidatura à Presidência da República

16 de agosto de 2025

Governador de Minas Gerais (C) reuniu políticos e apoiadores neste sábado (16), em São Paulo Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou neste sábado (16), em evento em São Paulo, sua pré-candidatura para a Presidência da República nas eleições de 2026.

O encontro reuniu lideranças políticas, especialistas e apoiadores em um conjunto de painéis, no estilo TED Talk, realizado no Amcham Business Center, na Chácara Santo Antônio, Zona Sul da capital.

No discurso, Zema destacou as melhorias que promoveu à frente do governo mineiro, criticou o PT e louvou as iniciativas neoliberais adotadas no estado que governa há sete anos. Ele prometeu fazer o mesmo no Brasil, caso seja eleito.

“Se deu pra deixar o estado mais leve em Minas, dá para fazer no Brasil. Existe um Brasil produtivo, moderno, competitivo e a espera de um governo sério. O Brasil que queremos é o que trabalha, arrisca, vence e dá orgulho. É com esse Brasil bravo que nós vamos chegar à Brasília, para varrer o PT do mapa”, afirmou.

Integrantes do Novo chegaram a erguer uma faixa no palco do evento com a frase ‘PT nunca mais’, em críticas ao presidente Lula e os governos anteriores do Partido dos Trabalhadores.

“O Brasil precisa de um governo com nível de profissionalismo de empresas que criam soluções para melhorar a vida das pessoas. O que falta é o governo parar de atrapalhar e fazer regulamentações confusas”, destacou.

Embora ainda esteja fora do período eleitoral, Zema prometeu acabar com as facções criminosas que atuam no país, que, segundo ele, está ‘perto de se transformar em um narcoestado dominado pelo crime organizado’.

Ele também defendeu a saída do Brasil do BRICS, grupo de países emergentes de desenvolvimento econômico, político e social formado originalmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Do Novo, compareceram ao evento nomes como o presidente nacional do partido, Eduardo Ribeiro, os deputados federais Marcel van Hattem, Ricardo Salles, Adriana Ventura, Luiz Lima e Gilson Marques e o senador da República Eduardo Girão.

Também estiveram presentes os gaúchos Felipe Camozzato, Ramiro Rosário e Tiago Albrecht, o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões; o ex-deputado federal Deltan Dallagnol; Rogério Greco, secretário de Segurança de Minas Gerais; e o desembargador aposentado Sebastião Coelho, pré-candidato do Novo ao Senado por Brasília.

Os painéis trataram de temas como fiscalização, combate ao sistema, gestão pública eficiente, defesa da liberdade, segurança pública, combate ao crime organizado, independência do Judiciário e reforma do Estado.

O calendário das eleições presidenciais é definido pela Lei Federal nº 9.504/1997, que estabelece as seguintes datas: para o pleito do ano que vem:

1° turno é realiza no primeiro domingo de outubro, que cairá no dia 4 de outubro em 2026;

2° turno, quando necessário, é realizado no último domingo de outubro, que cairá no dia 25 de outubro em 2026.

Quem é Romeu Zema

Romeu Zema tem 60 anos, é formado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas-SP e ocupa o cargo de governador de Minas Gerais desde 2019, tendo vencido a primeira eleição em que concorreu, em 2018.

Antes disso, atuava na gestão do Grupo Zema, conglomerado empresarial que opera em cinco ramos – varejo de eletrodomésticos e móveis, distribuição de combustível, concessionárias de veículos, serviços financeiros e autopeças. Zema nasceu em Araxá, cidade do Triângulo Mineiro.

