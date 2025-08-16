Sábado, 16 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Mundo Presidente da Ucrânia afirma que a Rússia pode aumentar ataques nos próximos dias

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução
Presidente ucraniano também afirmou que Kiev "obteve sucessos" em algumas áreas "extremamente difíceis" em Donetsk, no leste da Ucrânia

Em uma nova publicação no X no sábado (16), o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ofereceu atualizações sobre o campo de batalha e alertou sobre um possível aumento nos ataques russos nos próximos dias. Isso, ele disse, poderia ser uma tentativa da Rússia de obter influência política mais favorável.

“Com base na situação política e diplomática em torno da Ucrânia, e sabendo da traição da Rússia, prevemos que nos próximos dias o exército russo pode tentar aumentar a pressão e os ataques contra posições ucranianas para criar circunstâncias políticas mais favoráveis para negociações com atores globais”, escreveu o líder ucraniano.

A medida ocorre após o líder russo Vladimir Putin ter se reunido com o presidente americano Donald Trump no Alasca, com o objetivo de acabar com a guerra. Desde então, Trump cogitou a ideia de novas reuniões, incluindo uma possível cúpula trilateral com Putin e Zelensky.

Zelensky também observou que a Ucrânia “obteve sucessos” em algumas áreas “extremamente difíceis” em Donetsk, uma região no leste da Ucrânia, pelo segundo dia consecutivo.

