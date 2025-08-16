Sábado, 16 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025
Presidente russo (E) também afirmou que respeita posição dos Estados Unidos sobre a guerra na UcrâniaFoto: Reprodução/Casa Branca
O presidente russo, Vladimir Putin, disse em uma reunião televisionada de altos funcionários do governo russo no sábado (16) que sua visita ao Alasca foi “oportuna e extremamente útil”.
Putin também afirmou às autoridades que a Rússia respeita a posição dos Estados Unidos sobre o conflito na Ucrânia, que, segundo ele, Moscou busca encerrar pacificamente. Trump e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciaram neste sábado que vão se reunir na Casa Branca na segunda-feira (18).
O presidente ucraniano ainda afirmou apoiar a proposta do presidente americano, Donald Trump, para uma reunião trilateral entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos.
“A Ucrânia enfatiza que questões-chave podem ser discutidas no nível de líderes, e um formato trilateral é adequado para isso”, disse. “É importante que os europeus estejam envolvidos em todas as etapas para garantir garantias de segurança confiáveis, juntamente com os Estados Unidos”, acrescentou.