Sábado, 16 de agosto de 2025

Política Lula planeja nova rodada de ligações a líderes de países para discutir alternativas ao tarifaço

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

Governo federal negocia ligações com líderes de países como África do Sul, França, México, Alemanha, Reino Unido e União Europeia

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
(Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve intensificar nesta semana as ligações para presidentes e primeiros-ministros a fim de discutir alternativas ao tarifaço determinado pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Desde 6 de agosto está em vigor uma sobretaxa de 50% para entrada de produtos brasileiros nos EUA. Lula anunciou um pacote de socorro às empresas afetadas, com uma linha de crédito de R$ 30 bilhões, e tenta buscar novos mercados, movimento reforçado pelas ligações a líderes estrangeiros.

Em falas recentes, Lula afirmou que pretende telefonar para líderes de países como África do Sul (Cyril Ramaphosa), México (Claudia Sheinbaum), França (Emmanuel Macron), Alemanha (Friedrich Merz) e Reino Unido (Keir Starmer), além da União Europeia (Ursula von der Leyen).

Segundo integrantes do governo, a primeira ligação deve ser para o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa. A África do Sul é parceira do Brasil no Brics e, dos fundadores do bloco, Lula só não conversou com Ramaphosa. Lula já conversou com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping.

Busca por novos mercados

Desde que Trump enviou uma carta pública a Lula e anunciou a tarifa de 50%, o governo federal está em busca de ampliar o mercado de exportação do Brasil para tentar amenizar os impactos da taxação às empresas brasileiras.

Trump tem criticado países do Brics, acusando o bloco de países emergentes de promover “políticas antiamericanas” – nos casos de Brasil e Índia, a tarifa é de 50%. O governo brasileiro entende que a negociação com os EUA estão travadas por decisão de Trump, que deseja influenciar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal).

Segundo interlocutores do governo, as ligações feitas também tentam alinhar um discurso de defesa do sistema multilateral de comércio. A avaliação é que as medidas de Trump afeta a todos os países e vai muito além do Brics.

Disputa na OMC

Na semana passada, em um evento no Palácio do Planalto, Lula afirmou que vai pedir aos países, nessas ligações, “que tomem decisão sobre o que está acontecendo”. Em 11 de agosto, o Brasil solicitou consultas à OMC (Organização Mundial do Comércio) sobre as tarifas impostas por Trump. O pedido inicia formalmente uma disputa na OMC.

