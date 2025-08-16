Sábado, 16 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Pela primeira vez em Caxias do Sul, distribuição da Chama Crioula abre os Festejos Farroupilha

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

Governador Eduardo Leite durante a Geração e Distribuição oficial da Chama Crioula, símbolo da cultura tradicionalista

Foto: Vitor Rosa/Secom
Em sua 76ª edição, evento reuniu 1,5 mil cavaleiros, e centelha será distribuída às 30 Regiões Tradicionalistas do Movimento Tradicionalista Gaúcho

Maior manifestação simbólica que abre os Festejos Farroupilha, a Chama Crioula foi distribuída em solenidade na manhã deste sábado (16), no parque de eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul.

Acendida nesta sexta-feira (15), na Cancha de Rodeios – pela primeira vez no município – a centelha será distribuída às 30 Regiões Tradicionalistas do MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho). Conforme a tradição, a Chama será mantida acesa até o final da Semana Farroupilha, em vigílias de 24h por dia nas entidades tradicionalistas.

“O que nós cultivamos com a chama, com a pilcha e com as danças tradicionalistas revelam o espírito do povo gaúcho: amor a esta terra, compromisso com ela e a força para enfrentar desafios”, ressaltou o governador Eduardo Leite.

O governador lembrou o papel dos CTGs (Centro de Tradições Gaúchas) durante as enchentes de 2024. “No ano passado, quando fomos testados ao extremo, vimos CTGs se transformarem em abrigos. Isso mostra a nossa a tradição viva, a força de nunca desistir e de lutar pelo futuro do nosso Estado. Ser governador do Rio Grande do Sul é uma honra que carrego com orgulho.”

Mais apoio para manter viva a tradição

Para ampliar a presença de tradicionalistas de todo o Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Cultura implementou um modelo inédito de financiamento, com investimento de R$ 300 mil repassados à Fundação Cultural Gaúcha, beneficiando diretamente as RTs envolvidas. Além disso, foram anunciados ainda R$ 17 milhões para investimentos por meio do Programa Avançar Tchê.

Um símbolo gaúcho

Reconhecida oficialmente como patrimônio cultural imaterial do Rio Grande do Sul, a Chama Crioula é um dos símbolos mais significativos da identidade gaúcha. Sua primeira geração ocorreu em 7 de setembro de 1947, quando um grupo de jovens tradicionalistas, liderado por Paixão Côrtes, retirou uma centelha da Pira da Pátria, em Porto Alegre.

Mais do que um ritual, a Chama Crioula representa a continuidade histórica e o compromisso das gerações com a preservação da cultura gaúcha. Ela conecta passado e presente, inspirando comunidades a manterem vivas as raízes que moldam a identidade do Rio Grande do Sul.

Conforme a tradição gaúcha, a Chama Crioula será mantida acesa até o final da Semana Farroupilha em vigílias de 24h por dia nas entidades tradicionalistas.

Sobre os Festejos Farroupilhas 2025

A Semana Farroupilha é uma das celebrações mais emblemáticas da cultura gaúcha, realizada anualmente em setembro para homenagear a Revolução Farroupilha (1835–1845), movimento republicano que marcou profundamente a identidade do Rio Grande do Sul. Durante esse período, ocorrem desfiles, acampamentos, apresentações artísticas e atividades que exaltam os valores, a história e as tradições do povo gaúcho.

Em 2025, o tema escolhido pela Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas é “Ondas curtas para uma história longa – O centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa”. A escolha do tema destaca o papel da mídia na preservação e valorização das tradições regionais.

O patrono da edição é o engenheiro agrônomo, jornalista, escritor e artista plástico Mário Barboza de Mattos, reconhecido por sua atuação na consolidação do MTG e por ser um dos fundadores do 35 CTG, o primeiro Centro de Tradições Gaúchas. A homenagem reforça o vínculo entre memória, arte e identidade regional, celebrando figuras que contribuíram significativamente para a construção e perpetuação da cultura do Estado.

