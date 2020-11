Porto Alegre Lançada licitação para manutenção de terminais de ônibus de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Edital prevê investimento de R$ 1.707.102,52 em preservação contínua em oito terminais por 12 meses. Foto: Anselmo Cunha/PMPA Edital prevê investimento de R$ 1.707.102,52 em preservação contínua em oito terminais por 12 meses. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A prefeitura publicou, na edição desta quinta-feira (12) do Diário Oficial de Porto Alegre, licitação para contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção preventiva e corretiva de terminais de ônibus. O edital prevê R$ 1.707.102,52 para manutenção contínua em oito terminais, durante 12 meses. A abertura dos envelopes com as propostas de interessados na concorrência deve ocorrer no dia 25 de novembro.

A contratação se dará para conservação dos terminais Antônio de Carvalho, Azenha, Parobé, Restinga (Nilo Wulff), Triângulo, Viaduto Jaime Caetano Braum, Viaduto Jorge Alberto Mendes Ribeiro e Viaduto Utzig. A contratada será responsável por serviços de preservação e reparos das instalações elétricas e hidrossanitárias, das tubulações, dos equipamentos de combate a incêndio, da infraestrutura geral das edificações, da cobertura e de pavimentos de plataformas de embarque e desembarque de passageiros. Os estacionamentos, bicicletários, túneis e edificações de apoio, ainda que sejam externos às áreas de cobertura principal dos terminais, também estão incluídos.

Terminal Mendes Ribeiro

O edital para obra de recuperação do pavimento de concreto nos corredores de ônibus do complexo de viadutos Jorge Alberto Mendes Ribeiro foi publicado na quarta-feira (11) no Diário Oficial de Porto Alegre. O terminal, localizado entre as avenidas Carlos Gomes e Protásio Alves, passará por recuperação nos dois corredores de ônibus. O valor total da obra é de R$ 693.552,77 e o prazo de execução de 120 dias após a assinatura da ordem de início. A abertura dos envelopes deve ocorrer no dia 27.

A necessidade de manutenção foi detectada após vistoria realizada por engenheiros da Smim (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana) responsáveis pelas obras de arte especiais, como são chamados viadutos, pontes e passarelas. Devido ao desgaste natural, ocorreram rachaduras e rompimento das placas de concreto no corredor de ônibus. No entanto, o viaduto não possui risco ou dano em sua estrutura. A obra de manutenção é para que não haja problemas de segurança no futuro. O projeto de recuperação da estrutura foi desenvolvido por engenheiros da secretaria.

Inaugurado em 2003, o complexo de viadutos Jorge Alberto Mendes Ribeiro faz a intersecção da avenida Carlos Gomes (Terceira Perimetral) com a Protásio Alves. No período pré-pandemia, quase duas mil viagens passavam por dia no terminal que se constitui como ponto de integração do transporte coletivo, interligando as zonas norte, sul e leste da cidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre