Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

Autor também promoverá dez conversas virtuais para falar sobre as duas obras com os alunos e professores.

O escritor Airton Ortiz doou livros de sua autoria para as 99 escolas da rede municipal de ensino. As obras “Travessia da Amazônia” (199 exemplares) e “Cartas do Everest” (99) reforçarão as bibliotecas das instituições. Além disso, mais um exemplar de cada livro foi direcionado para o acervo da biblioteca da Smed (Secretaria Municipal de Educação), totalizando 300 obras.

Ortiz promoverá dez conversas virtuais para falar sobre os dois livros com os alunos e professores, que, a partir dessa troca de experiências com o autor, podem ou não trabalhar as obras em salas de aula com os estudantes. Os livros serão repassados para as escolas nos próximos dias.

O projeto do autor, que busca incentivar o hábito da leitura, além de disponibilizar livros às escolas e promover encontros virtuais com professores, foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura do governo federal e tem patrocínio do Grupo Zaffari.

Travessia da Amazônia

O livro narra a expedição do escritor de Lima (Peru) até Belém (Pará). O objetivo foi realizar a travessia da América do Sul, de oceano a oceano, pela Amazônia peruana, colombiana e brasileira, refazendo os passos da expedição de Francisco Orellana de 1542.

Cartas do Everest

Sitiado no cume da montanha por uma tempestade, o drama descrito neste romance vai muito além da aventura, não se limita a ser uma história de alpinismo: trata-se de uma reflexão sobre a natureza humana.

