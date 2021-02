Porto Alegre Lançado edital para revitalização da Praça Montevideo, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2021

Investimento estimado para a execução de todas as melhorias é de aproximadamente R$ 900 mil. Foto: Alex Rocha/PMPA Investimento estimado para a execução de todas as melhorias é de aproximadamente R$ 900 mil. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura abriu chamamento público para empresas ou pessoas físicas interessadas em doar serviços que viabilizem a reforma e melhoramento da Praça Montevideo e do entorno do Paço Municipal. O edital com o regramento foi publicado no Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre) desta quinta-feira (11) e ficará disponível até 31 de março na seção de editais e anexos da página da SMP (Secretaria Municipal de Parcerias).

“Recuperar e embelezar o Centro Histórico é uma das prioridades do nosso governo. A renovação da Fonte Talavera é um primeiro passo que simboliza justamente esse compromisso. Os porto-alegrenses merecem um centro mais bonito e agradável”, destacou o prefeito Sebastião Melo.

O documento prevê o reposicionamento e pintura do gradil existente, um novo paisagismo e sistema de irrigação, a retirada de inço da pedra portuguesa, pintura de refletores e postes de iluminação, intervenções na fonte para o seu funcionamento e do ladrilho hidráulico deteriorado no entorno da fonte.

“Renovarmos a Fonte Talavera é uma forma de expressarmos nossa gratidão contínua pelo presente recebido no passado, localizada no marco zero de nossa Capital, um lugar propício para iniciarmos esse processo de embelezamento dos espaços públicos como ponto de partida”, salientou a primeira-dama Valéria Leopoldino.

O projeto que integra o edital com as intervenções a serem feitas e o orçamento com a previsão de custos dos serviços foram doados ao município pelo Grupo Zaffari e pela Construtora Melnick. O investimento estimado para a execução de todas as melhorias é de aproximadamente R$ 900 mil.

“Com essa ação qualificativa, o governo municipal demonstra a importância dada ao Centro Histórico da cidade. Nos honra muito fazer parte desse processo e esperamos que mais empresas possam, também, aderir a esse tipo de projeto”, afirmou o diretor do Grupo Zaffari, Claudio Zaffari.

Como doar

Interessados em contribuir com o município na realização das melhorias do espaço poderão optar pela execução de todos os serviços descritos no edital ou parte deles.

“A parceria com empresários e com a população é fundamental para termos uma Porto Alegre mais bonita e mais bem cuidada. Se cada um contribuir com uma parte, construiremos juntos uma cidade melhor para todos”, pontuou a secretária Municipal de Parcerias, Ana Pellini.

As propostas poderão ser feitas através do e-mail parcerias@portoalegre.rs.gov.br ou pessoalmente na sede da SMP, localizada na Travessa Francisco de Leonardo Truda, 98, 4º andar, mediante o preenchimento da ficha disponível no edital e envio da documentação especificada. As doações serão aceitas com base na cronologia de apresentação da intenção de doar. Como contrapartida, o poder público poderá autorizar a inserção do nome do doador no objeto doado ou em material de divulgação, obedecidas as restrições legais aplicáveis a cada caso.

