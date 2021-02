Porto Alegre Santa Casa adquire equipamento mais moderno da América Latina para reabilitação robótica de pacientes pós-Covid

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2021

O equipamento ser levado até o leito de UTI ou de unidade de internação onde o paciente estiver internado. Foto: Carol Fornasier/Divulgação

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre iniciou o uso do mais moderno equipamento da América Latina voltado para a reabilitação robótica de pacientes internados em estado crítico, informou a assessoria do complexo nesta quinta-feira (11).

Denominado Mobitronic, o equipamento será utilizado para acelerar o processo de recuperação de pacientes pós-Covid, pós-traumatismo e pós-cirúrgicos, que apresentem sequelas neuromusculares, como fraqueza muscular ou perda do controle motor.

Entre seus diferenciais, o Mobitronic permite fazer uma série de avaliações elétricas musculares, entre elas, as avaliações isocinéticas e de potência do músculo, permitindo aos profissionais de fisioterapia um melhor ajuste para o tratamento do paciente, promovendo uma reabilitação precoce.

“Trata-se de um enorme avanço de todos os equipamentos existentes para este fim, com uma aplicação bastante ampla e que irá acelerar o processo de recuperação de nossos pacientes”, explica Rodrigo Plentz, coordenador da fisioterapia da Santa Casa.

Além de todos esses diferenciais, há a possibilidade de o equipamento ser levado até o leito – de UTI ou de unidade de internação – onde o paciente está internado, acelerando o início do seu processo de recuperação. Até então, o tratamento de reabilitação iniciava quando o paciente apresentava condições de ser transportado até onde o equipamento estava localizado. O Mobitronic estará disponível para todos os pacientes internados nos hospitais da Santa Casa, em Porto Alegre, e foi adquirido com recursos provenientes do Fundo do Idoso.

