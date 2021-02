Porto Alegre Tributos municipais de Porto Alegre podem ser parcelados em até 12 vezes no cartão de crédito

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2021

Podem ser pagos com cartão de crédito o IPTU e outros tributos municipais. Foto: Maria Ana Krack/PMPA

A SMF (Secretaria Municipal da Fazenda) está disponibilizando outra alternativa para a quitação do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de Porto Alegre e outros tributos municipais: o pagamento pelo cartão de crédito. O contribuinte, pessoa física ou jurídica, pode usar esse recurso para fazer o pagamento à vista ou parcelado em até 12 vezes.

“Queremos disponibilizar aos contribuintes alternativas para pagamento de seus tributos, facilitando o acesso a todas as ferramentas disponíveis”, disse o secretário da Fazenda, Rodrigo Fantinel. Ele acrescenta que a vantagem ao contribuinte é poder postergar o desembolso do valor devido ao Fisco, mas ter seu débito quitado com o Município em até um dia útil, e ainda ganhar pontos em programas de recompensas.

Bandeiras aceitas

A Secretaria Municipal da Fazenda não terá custos com a prestação desse serviço. Para o contribuinte, as taxas são de 2,5% para pagamento no débito, e de 4% no crédito à vista, variando de 2,06% a 4,28% ao mês, se optar por parcelar a dívida de duas a 12 vezes. Poderão ser utilizados no pagamento os cartões Visa, Mastercard, Elo, American Express e Hipercard.

Além da opção on-line para débitos do IPTU 2021, e neste link para dívidas a serem parceladas (todos os valores inscritos em Dívida Ativa e em cobrança administrativa), os contribuintes podem realizar o pagamento via cartão de crédito de forma presencial para qualquer débito na Loja de Atendimento da Fazenda.

