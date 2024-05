Rio Grande do Sul Marinha presta apoio no resgate de vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A Marinha afirmou que "lamenta o ocorrido e continuará atuando no apoio à população afetada pelas enchentes" Foto: Divulgação A Marinha afirmou que "lamenta o ocorrido e continuará atuando no apoio à população afetada pelas enchentes". (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Marinha do Brasil, por meio da CFPA (Capitania Fluvial de Porto Alegre), informou que, em razão das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul nos últimos dias, enviou, no fim da tarde de quarta-feira (1º), duas equipes, duas embarcações e duas viaturas para as cidades de Roca Sales, Lajeado, Marques de Souza e Candelária.

O objetivo é prestar apoio às ações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, realizando o resgate de pessoas que estão ilhadas. Além disso, foram destinadas duas aeronaves com a finalidade de auxiliar a população, em conjunto com as autoridades locais.

“A Marinha do Brasil lamenta o ocorrido e continuará atuando no apoio à população afetada pelas enchentes, buscando contribuir para a salvaguarda da vida humana. Por fim, a Marinha incentiva e considera importante a participação da comunidade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências náuticas e pedidos de auxílio) e (51) 3108-3255 (diretamente com a CFPA para outros assuntos, inclusive denúncias), ou ainda pelo e-mail cfpa.secom@marinha.mil.br”, informou a Marinha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/marinha-presta-apoio-no-resgate-de-vitimas-das-enchentes-no-rio-grande-do-sul/

Marinha presta apoio no resgate de vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

2024-05-02