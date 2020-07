Porto Alegre Lançado novo canal para atendimento a serviços públicos de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

Nova ferramenta visa qualificar o atendimento ao cidadão. Foto: Anselmo Cunha/PMPA Nova ferramenta visa qualificar o atendimento ao cidadão. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre lançou, nesta quinta-feira (23) o Conecta Cidadão 156Web, que permite registrar demandas e acompanhar seu andamento por meio do site da Central do Cidadão, sem a necessidade de fazer uma ligação telefônica ou deslocar-se até os órgãos municipais. No mesmo ambiente é oferecido um espaço de bate-papo on-line (LiveChat), possibilitando ao cidadão conversar com um operador, solucionar dúvidas ou consultar informações a respeito do serviço buscado.

“Ampliar o diálogo entre o cidadão e o governo municipal pela internet é crucial na era digital, pois impulsiona o desenvolvimento da cidade. Mais um passo dado em busca de uma administração mais moderna e ágil”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Desenvolvido pela SMTC (Secretaria de Transparência e Controladoria) e a Procempa (Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre), o Conecta Cidadão 156Web tem atendimento gratuito, com funcionamento 24 horas nos sete dias da semana. Para utilizar o novo canal não é preciso instalar aplicativos. Basta acessar a página do Conecta Cidadão 156Web, onde, após fazer um cadastro de identificação, o usuário é imediatamente redirecionado ao formulário de solicitação do serviço municipal e ao LiveChat. Ao final, é gerado um número de protocolo pelo qual poderá seguir as etapas de sua demanda e receber uma resposta do poder público municipal. A página de acompanhamento das solicitações destaca seu status, prazos e uma breve descrição de cada etapa já executada.

De acordo com o Secretário de Transparência e Controladoria, Marco Karam, o Conecta Cidadão 156Web busca aproximar o atendimento da prefeitura dos usuários de meios digitais, sendo uma alternativa ao atendimento telefônico do 156, operado pelos municípios brasileiros desde os anos 1980. “A ferramenta pode ser acessada por computadores pessoais e dispositivos móveis, e foi construída para trazer mais agilidade no atendimento ao cidadão, aproximando-o do poder público municipal”, afirma. “Agregamos ao 156Web o conceito do Conecta Cidadão, programa de interação do cidadão com a Prefeitura de Porto Alegre que contempla diversos mecanismos de entrada, saída e tratamento de informações em desenvolvimento na secretaria.”

Carta de Serviços

O Conecta Cidadão 156Web apresenta compatibilidade com os serviços mais demandados da Carta de Serviços da Prefeitura de Porto Alegre, de onde também pode ser acessado. São 43 serviços disponíveis para que o cidadão registre sua solicitação, agrupados em oito assuntos: água & esgoto, animais, árvores, iluminação pública, limpeza urbana, mobilidade urbana, praças e saúde.

Acessibilidade

De acordo com a Procempa, os recursos de acessibilidade observam critérios internacionais e proporcionam uma experiência inclusiva de uso para todos os cidadãos, portadores de deficiências ou não: atalhos rápidos, alto contraste e controle do tamanho da fonte.

Atualmente, já é disponibilizado um serviço de solicitação e consulta de serviços públicos via web ligado ao 156 na Central do Cidadão, mas que está sendo substituído pelo Conecta Cidadão 156Web. O objetivo é apresentar uma nova interface, mais amigável e moderna.

Como acessar o serviço:

– Através do Portal da Prefeitura, na página da Central do Cidadão;

– Através da Carta de Serviços, nos serviços que já contam com links diretos ao atendimento do Conecta Cidadão 156Web.

