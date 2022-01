Educação Lançado o primeiro edital do Programa Mais Esporte nas Escolas

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2022

A atividade abrangerá 1.230 alunos Foto: PMPA/Divulgação A atividade abrangerá 1.230 alunos. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

A prefeitura publicou nesta terça-feira (11), no Diário Oficial de Porto Alegre – página 21, edital de chamamento público para a seleção de OSC (Organização da Sociedade Civil) que irá gerenciar, executar serviços e organizar aulas esportivas em quatro escolas municipais.

A atividade abrangerá 1.230 alunos. Parte do programa Mais Esporte nas Escolas, o projeto educacional Clube Escolar visa ao desenvolvimento saudável de crianças e jovens, desenvolvendo habilidades e capacidades corporais.

A ideia é que os jogos sejam incorporados às atividades do cotidiano das escolas e das comunidades locais. “Os estudos apontam que quanto mais cedo o aluno vivenciar e compreender a importância do esporte em sua vida, melhor será para o seu desenvolvimento social, motor e cognitivo. Com esse pensamento, o projeto foi construído para oferecer a possibilidade de vivenciar modalidades esportivas diversificadas, trazendo pontos positivos como o desenvolvimento de competências e de habilidades fundamentais no processo de desenvolvimento de crianças e jovens”, explica a secretária municipal de Educação, Janaina Audino.

À Secretaria Municipal do Esporte Lazer e Juventude caberá o acompanhamento técnico do projeto. “A implantação do Clube Escolar vai aumentar a capacidade cognitiva dos alunos, trazer benefícios à saúde e vai gerar a socialização, cooperação e construção de valores”, afirmou a secretária da Smelj, Débora Garcia.

