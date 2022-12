Porto Alegre Lançado recurso para reduzir em 50% o tempo de abertura de empresas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2022

A implementação vai permitir que o tempo de abertura de empresas de média e alta complexidade reduza de 23 horas para, pelo menos, a metade Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

Quem desejar abrir uma empresa em Porto Alegre já pode conferir a viabilidade automaticamente, ou seja, obter na mesma hora a análise do endereço onde pretende investir e conferir se ele está disponível e se o tipo de empreendimento é viável.

A implementação vai permitir que o tempo de abertura de empresas de média e alta complexidade reduza de 23 horas para, pelo menos, a metade. A resposta por parte do município será instantânea.

A novidade é uma parceria entre a Sala do Empreendedor, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Junta Comercial do Estado, Procempa (Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre) e Sebrae, por meio do Cidade Empreendedora.

“Estamos felizes em anunciarmos essa atualização que irá facilitar e agilizar ainda mais o processo para abrir uma empresa em Porto Alegre. Somos a primeira cidade do sul do País a termos essa abertura automática. Isso faz parte do compromisso do governo em ser amigo do empreendedor e desburocratizar sistemas”, afirma o secretário Vicente Perrone.

O sistema automático cruza informações do Plano Diretor, da atividade empresarial pesquisada e sua classificação de risco. Desde o início do ano, mais de 87 mil consultas de viabilidade foram realizadas, incluindo baixo risco. A média de retorno era de 14 horas, já que as solicitações eram analisadas manualmente, levando cerca de 30 minutos para que a demanda entrasse no sistema.

Para Letícia Batistela, presidente da Procempa, este é o grande papel da tecnologia. “Além de desburocratizar serviços para o cidadão, facilitando o dia a dia da cidade, estamos liberando nossos servidores para uma atuação mais estratégica, permitindo que os recursos tecnológicos que temos à disposição realizem trabalhos que podem ser informatizados”, destaca.

Como acessar

Para acessar a viabilidade, o caminho segue sendo pelo site da Junta Comercial. A diferença é que, após preencher todos os dados e enviar para análise, o resultado sai na mesma hora. Caso a viabilidade seja indeferida, o interessado deve receber o motivo para que possa ser sanado ou não.

Tecnologia

A Procempa trabalhou na integração de dados relativos ao tipo de empreendimento e localização, por meio do cruzamento de informações fornecidas pelo empreendedor à Junta Comercial com as do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental do município. Se estiverem de acordo com as especificações para abertura de negócio, a viabilidade é autorizada automaticamente.

