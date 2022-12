Grêmio Márcio Pinto Ramos assume o cargo de CEO do Grêmio

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2022

O cargo de CEO do Grêmio já está preenchido. Márcio Pinto Ramos que é um executivo com passagens por grandes empresas do Rio Grande do Sul. Ambas as partes já estão acertas e encaminhadas e falta apenas a assinatura de contrato para o anúncio oficial.

Márcio é formado em Engenharia Mecânica pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), e com formação em gestão na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O executivo tem vasta experiência no cargo em grandes empresas nacionais e multinacionais e assumirá o primeiro desafio em clube de futebol.

No currículo, passagens por instituições do porte das Ferramentas Gerais, Grupo Gerdau, Claro Digital, Pepsico, entre outras. O novo CEO do Clube também atuou em grandes empresas no México, República Dominicana, Porto Rico e Bahamas.

A direção do Grêmio vinha entrevistando novos executivos para assumir a pasta desde que Carlos Amodeo deixou o clube. A direção destaca que as prioridades do novo CEO estarão o relacionamento com o torcedor e o marketing além da gestão financeira do clube gaúcho.

