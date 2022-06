Acontece Lançamento da Banda Sinfônica Juvenil do Bairro Restinga busca aproximar os jovens da música

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2022

A iniciativa "Socializando vidas através da música" é voltada a jovens de 8 a 14 anos. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A Escola Estado Maior da Restinga, em Porto Alegre, será o palco do lançamento do projeto “Socializando vidas através da música”, que cria a Banda Sinfônica Juvenil do Bairro Restinga. O evento acontece no dia 09 de julho, às 15h, com a participação da banda do 3° Regimento de Cavalaria de Guarda (3° RCG) do Exército e da Escola de Música do Instituto Popular de Arte-Educação (IPDAE).

A iniciativa visa ensinar crianças em vulnerabilidade social a tocar instrumentos musicais, lecionando aulas de música clássica, erudita e popular para crianças de 8 a 14 anos. O objetivo é fornecer uma ocupação no turno inverso ao da escola e compartilhar conhecimento que vai aguçar a sensibilidade dos jovens.

