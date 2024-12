Geral Lançamento da Operação Verão Total no litoral gaúcho é transferido para o próximo sábado

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2024

O adiamento foi decidido em razão da previsão de condições climáticas severas na região. (Foto: Gustavo Mansur/Secom)

Devido à previsão de condições climáticas severas, o governo do Rio Grande do Sul decidiu adiar o lançamento da Operação Verão Total, inicialmente previsto para esse sábado (14), para o próximo dia 21 (também um sábado). O evento de abertura e a prestação de serviços ocorrerão às 10h, no Calçadão Kanitã, junto à Guarita 184, na Praia de Cidreira, no Litoral Norte. A programação é aberta ao público com atividades e prestação de serviços ao longo do dia.

A Operação Verão Total é uma iniciativa coordenada pelo gabinete do vice-governador e integrada entre secretarias e órgãos públicos estaduais, que mobiliza forças de segurança, saúde, meio ambiente e outras áreas para garantir infraestrutura e segurança aos veranistas. Entre os destaques da programação estão serviços voltados à segurança dos banhistas, educação no trânsito, saúde, turismo e conscientização ambiental.

Além disso, será realizado o tradicional banho assistido, destinado a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, promovido pela Fundação Faders.

Temporada de verão

Em outra frente, o vice-governador gaúcho Gabriel Souza esteve no Litoral Norte na sexta-feira (13) para uma série de entregas e anúncios com avanços na infraestrutura da região. Com foco em preparar o Litoral para a temporada de verão, foram inauguradas obras em Osório e Arroio do Sal, além de novos convênios assinados para melhorias em Tramandaí e Xangri-lá realizados na quinta-feira (12) pelo governador Eduardo Leite.

A primeira parada foi em Osório, onde Gabriel participou da inauguração da pavimentação da Estrada do Palmital, um importante acesso ao município. Com um investimento total de R$ 2,4 milhões, sendo R$ 1,9 milhão do governo do Estado e R$ 480 mil de contrapartida municipal, a obra beneficiará moradores, turistas e o transporte local em um trecho de 1,5 km.

“Osório vai ser o novo ponto imobiliário do Litoral Norte. Os condomínios residenciais atraem muitos investimentos não só da área da construção civil, mas de todos os serviços que migram para a região e geram renda. Com isso, teremos a necessidade de mais infraestrutura e a nova pavimentação da Estrada do Palmital é fundamental para esses avanços”, avalia o vice-governador.

Em Arroio do Sal, a pavimentação da Avenida Interpraias Norte foi entregue à população. A obra, realizada por meio do programa Pavimenta RS, contou com um investimento total de R$ 1,32 milhão, sendo R$ 900 mil do Estado e R$ 420 mil da prefeitura. A via, que abrange um trecho de 1,9 km, é estratégica para a mobilidade urbana e para o turismo local.

Além disso, foram entregues obras financiadas pelo Badesul, com crédito de R$ 3,5 milhões concedido à prefeitura para melhorias em vias que conectam praias, bairros e escolas. Iniciadas em junho deste ano, as obras contemplaram uma extensão superior a dois quilômetros.

“Essas intervenções impactam diretamente a vida de aproximadamente 1,3 mil estudantes e suas comunidades escolares, além de facilitar o acesso às praias, especialmente com a chegada da temporada de verão”, destacou o presidente do Badesul, Claudio Gastal.

Entre as intervenções, destacam-se a pavimentação da Rua Bruno José Gabriel, no Balneário Atlântico, e da Avenida Principal do Balneário Figueirinha, além de melhorias nas ruas Lindóia e Corticeiras, que beneficiam diretamente escolas da região. “Esses investimentos demonstram o compromisso do governo com a infraestrutura urbana, garantindo melhores condições de tráfego para os moradores e para os milhares de turistas que chegam durante o verão”, afirmou Gabriel Souza. As informações são do Palácio Piratini.

