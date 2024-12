Geral Governador gaúcho recebe comitiva da Polícia Nacional do Equador em reunião do Programa RS Seguro

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2024

Eduardo Leite, delegado Antônio Padilha e outras autoridades receberam agentes de segurança do Equador no Palácio Piratini. (Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom)

O governador gaúcho Eduardo Leite recebeu na última quinta-feira (12) uma comitiva da Polícia Nacional do Equador. Após recente salto de violência local, o órgão vem buscando referências na área de segurança pública em outros países da América Latina – como Brasil, Chile e Colômbia. O Rio Grande do Sul foi o Estado escolhido para a troca de experiência devido às realizações do Programa RS Seguro, sendo referência para a polícia equatoriana.

O encontro ocorreu na Reunião A1 do RS Seguro, que é realizada mensalmente no Palácio Piratini com as forças de segurança do Estado. As boas práticas do Rio Grande do Sul na área serão levadas para as cidades de Quito, capital do Equador, e de Manta, área portuária, locais de maiores concentrações de criminalidade do país.

Durante a A1, a comitiva acompanhou os resultados obtidos neste ciclo do calendário de reuniões do Sistema de Gestão Estatística em Segurança Pública (GESeg) e os números históricos de queda da criminalidade. As boas práticas foram apresentadas pelos comandantes da Brigada Militar, delegados da Polícia Civil e agentes da Polícia Penal de Pelotas, Cachoeirinha, Passo Fundo, São Leopoldo, Viamão e Novo Hamburgo. Dos dados foram detalhados ainda pelo Corpo de Bombeiros, pelo Instituto Geral de Perícias, pelo Departamento de Trânsito, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Justiça, pela Polícia Federal e pela Rodoviária Federal.

O grupo equatoriano é composto pelos tenentes-coronéis Christian Pérez e Emerson Luna, pelo tenente Jaime Sacarela e pelos subtenentes Verónica Figueroa e Andrés Armas. A comitiva agraciou o governador com uma honraria da Polícia Nacional do Equador.

Os policiais equatorianos também participaram de uma reunião com o diretor-executivo do RS Seguro, delegado Antônio Padilha. No encontro, foram apresentados todos os eixos do programa, o sistema GESeg e o RS Seguro COMunidade. Foram detalhadas as principais estratégias de integração entre as polícias do Rio Grande do Sul e as ações que estão sendo desenvolvidas. As iniciativas resultaram nas quedas históricas dos indicadores de criminalidade desde a criação do RS Seguro, em 2019.

“É gratificante e motivador compartilhar com colegas da polícia de outro país o que temos feito no Rio Grande do Sul em termos de ações estratégicas e desenvolvimentos de projetos. A escolha deles de conhecer mais do RS Seguro e de trocar experiências reforça ainda mais o nosso compromisso de seguir desenvolvendo um trabalho de qualidade para a segurança pública, visando à diminuição dos índices de criminalidade”, ressaltou Padilha.

A policial Verónica ressaltou que a experiência é valiosa para a Polícia Nacional do Equador, pois pode ser a chave para reduzir os índices de insegurança do país. “É extremamente interessante observar como o programa RS Seguro alia tecnologia de ponta ao trabalho integrado entre órgãos no combate à insegurança. A incorporação de câmeras de segurança e a análise de dados por meio de inteligência marca um diferencial significativo comparado ao nosso país. Consideramos que a colaboração entre agências e a coordenação com instituições do governo são fundamentais para um trabalho coordenado e preciso”, destacou.

A visita da comitiva da polícia do Equador ocorreu de 11 a 13 de dezembro e se deu por meio da Divisão de Segurança e Cidadania do Banco Americano de Desenvolvimento (BID), do Programa de Prevenção e Resposta à Violência e à Criminalidade do Equador (Previc). O programa está estruturado em três componentes: prevenir a violência em territórios de alta incidência; impedir o recrutamento de crianças e adolescentes na criminalidade; e atender as populações vulneráveis. As informações são do Palácio Piratini.

2024-12-14