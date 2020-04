Celebridades Larissa Manoela faz reeducação alimentar na quarentena: “Fiz sobremesa de chocolate saudável”

6 de abril de 2020

"Tive que me readaptar", afirma a atriz, que ainda aproveitou o período de isolamento social para "pegar pesado" nos exercícios físicos

Se por um lado Larissa Manoela interrompeu os trabalhos por conta da pandemia do novo coronavírus, por outro, tem realizado diversas tarefas online. Entre elas, a atriz diz que segue se consultando com sua psicóloga pela internet.

“Tive que me readaptar. Tudo na minha vida é baseado em agenda ou listas. Já faço muitas coisas através de call. Tenho minha psicologa, que mantive. Ela é de São Paulo, e já fazíamos dessa forma quando me mudei para o Rio. Tenho seguido tutoriais de maquiagem e culinária. Estou fazendo uma reeducação alimentar, o que é mais complicado. Em casa, a gente só quer comer e dormir. Publico meu dia a dia para incentivar outras pessoas a ficarem em casa”, afirma.

“Outro dia convidei a mãe de uma amiga para fazer uma live e fizemos uma refeição toda saudável. Até chocolate sem lactose e açúcar eu fiz”, disse. Isolada em São Paulo com a família, o namorado e os cachorros, ela aproveita o tempo livre para voltar às atividades físicas com tudo.

“Tinha parado os treinos no ano passado por que fiz uma cirurgia na vesícula e pensei que agora seria o momento ideal de retomar os treinos. Comecei um pouco antes da quarentena e, agora, já estou liberada para pegar pesado. Tenho muita vergonha de treinar na academia. Eu não conheço quem está ali, mas as pessoas me conhecem. Penso ‘ai, será que ela vai ficar me olhando? Será que tô fazendo errado?’”, brinca.

