Sasha revela que está namorando cantor gospel: "Me apaixonei pelo meu melhor amigo"

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2020

Último relacionamento público da filha de Xuxa acabou em meados de 2019 Foto: Divulgação Último relacionamento público da filha de Xuxa acabou em meados de 2019. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Sasha Meneghel, 21, e o cantor gospel João Figueiredo estão namorando. O casal compartilhou fotos juntos neste domingo (05), através do Instagram, trocando beijos e declarações.

“Me apaixonei pelo meu melhor amigo”, escreveu a filha de Xuxa na legenda da foto que publicou. Já o cantor escreveu: “Você trouxe mais cor pra minha vida [literalmente]. Eu te amo”.

O último relacionamento público de Sasha foi com o ator Bruno Montaleone, que durou cerca de um ano e meio, e acabou em meados de 2019. No final de julho deste ano, Xuxa afirmou: “Graças a Deus, ela não está com ninguém e está muito feliz”.

Montaleone e Sasha assumiram o namoro na passagem de 2017 para 2018, quando ambos publicaram a primeira foto juntos em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte.

