Rio Grande do Sul Lasier Martins confirma desistência da pré-candidatura ao Senado

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ele deve disputar uma vaga na Câmara dos Deputados Foto: Redes Sociais/Reprodução Ele deve disputar uma vaga na Câmara dos Deputados Foto: Redes Sociais/Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O senador Lasier Martins (Podemos) confirmou, em live nas redes sociais nesta quarta-feira (03), o abandono da pré-candidatura ao Senado. Lasier deve disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.

“Por duas razões básicas: primeiro atendendo o apelo do partido para reforçar a nominata de candidatos à Câmara e, ao mesmo tempo, em razão da minha vontade pessoal de dar continuidade à defesa de dezenas de projetos de lei, todos em tramitação no Congresso Nacional”, explicou o político.

“Diante da complexidade partidária do Rio Grande do Sul e suas alianças, coloquei meu nome à disposição do Podemos para concorrer à Câmara dos Deputados. Quero continuar no Congresso para defender dezenas de projetos que apresentei, como o de restabelecer a prisão em segunda instância, já aprovado pelo Senado”, disse ele.

O nome de Lasier para uma reeleição havia sido aprovado em convenção no dia 24 de julho, mas a coligação da qual o Podemos faz parte no Rio Grande do Sul já contava com o nome de Ana Amélia Lemos (PSD) confirmado para o Senado. A coligação do Podemos no Rio Grande do Sul, encabeçada pelo PSDB, já contava com o nome da ex-senadora Ana Amélia Lemos (PSD) confirmado para o Senado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul