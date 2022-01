Brasil Latam cancela voos nacionais e internacionais após aumento de casos de covid e influenza

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2022

A empresa informou que 47 voos foram afetados. (Foto: Divulgação/Latam)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O aumento de número de casos de covid-19 e influenza tem afetado voos em diversas companhias aéreas no Brasil. No último sábado (8), a Latam cancelou 47 voos domésticos e internacionais previstos até 16 de janeiro, o que representa cerca de 1% dos voos programados pela empresa para o mês.

Em nota, a companhia lamentou a situação, e pediu para que os clientes confiram o status do voo antes de se dirigir ao aeroporto. Os clientes que tiveram o voo alterado poderão remarcar a viagem sem multa e diferença tarifária ou solicitar o reembolso da passagem sem multa, segundo a Latam.

Outra empresa que também sofreu impacto após a alta nos casos de covid e influenza foi a Azul. No sábado, o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), cancelou 29 voos da empresa. Entre quinta (6) e sábado pelo menos 89 viagens não ocorreram.

Já a Gol informou por nota que “houve nos últimos dias um aumento dos casos positivos entre colaboradores, mas nenhum voo foi cancelado ou sofreu alteração significativa por este motivo. Os funcionários que apresentam resultado positivo estão sendo afastados das funções para se recuperarem em casa com segurança”.

“Em relação a Clientes, os casos positivos reportados antes do embarque estão sendo tratados com três opções oferecidas aos passageiros: cancelamento com o reembolso do valor total; cancelamento, mas com o valor total deixado como crédito para futuras compras; ou remarcação sem custos adicionais”, informa a nota.

Voos afetados

— 9 de janeiro: LA8146 (Guarulhos-Lisboa), LA8112 (Guarulhos-Cidade do México), LA3476 (Guarulhos-Salvador), LA3377 (Salvador-Guarulhos), LA3055 (Congonhas-Porto Alegre), LA3392 (Porto Alegre-Congonhas), LA3123 (Congonhas-Florianópolis), LA3122 (Florianópolis-Congonhas), LA3008 (Guarulhos-Manaus), LA3012 (Manaus-Guarulhos).

— 10 de janeiro: LA8190 (Guarulhos-Miami), LA8180 (Guarulhos-Nova York), LA8147 (Lisboa-Guarulhos), LA8113 (Cidade do México-Guarulhos), LA4676 (Guarulhos-Salvador), LA4679 (Salvador-Guarulhos), LA3320 (Guarulhos-Maceió), LA3607 (Maceió-Guarulhos), LA3509 (Guarulhos-Belém), LA4500 (Belém-Guarulhos), LA3055 (Congonhas-Porto Alegre), LA3806 (Porto Alegre-Congonhas).

— 11 de janeiro: LA8064 (Guarulhos-Madri), LA8114 (Guarulhos-Barcelona), LA8195 (Miami-Guarulhos), LA8181 (Nova York-Guarulhos), LA8195 (Miami-Guarulhos), LA8180 (Nova York-Guarulhos), LA3176 (Guarulhos-João Pessoa), LA3177 (João Pessoa-Guarulhos), LA4580 (Guarulhos-Natal), LA4652 (Natal-Guarulhos).

— 12 de janeiro: LA8115 (Barcelona-Guarulhos), LA8065 (Madri-Guarulhos).

— 13 de janeiro: LA3320 (Guarulhos-Maceió), LA3607 (Maceió-Guarulhos), LA3476 (Guarulhos-Salvador), LA3377 (Salvador-Guarulhos).

— 15 de janeiro: LA3476 (Guarulhos-Salvador), LA3377 (Salvador-Guarulhos), LA3008 (Guarulhos-Manaus), LA3012 (Manaus-Guarulhos), LA4580 (Guarulhos-Natal).

— 16 de janeiro: LA4652 (Natal-Guarulhos), LA3377 (Salvador-Guarulhos), LA3476 (Guarulhos-Salvador), LA4580 (Guarulhos-Natal).

Retorno

Um voo da Latam vindo de Barcelona, na Espanha, para São Paulo precisou fazer um pouso no aeroporto internacional de Fortaleza (CE). De acordo com a companhia, um dos três comandantes foi diagnosticado com covid-19 antes do embarque na Espanha, onde permanece em recuperação.

A Latam esclareceu que o voo até Fortaleza foi conduzido por dois comandantes, que atingiram o limite de horas trabalhadas de acordo com a Lei do Aeronauta e que não poderia seguir viagem até Guarulhos (SP) por não ter um terceiro comandante a bordo. A aeronave pousou em Fortaleza por volta de 16h40 deste domingo (9).

A companhia aérea lamentou, em nota, os transtornos causados e informou que está prestando toda a assistência necessária aos passageiros, que vão embarcar de Fortaleza para Guarulhos no voo LA9001, com decolagem prevista para 17h desta segunda (10).

Os passageiros em conexão vão ser acomodados em outros voos da companhia a partir de São Paulo para seus respectivos destinos finais.

