Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2022

O voo KLM 701, feito em um Boeing 777-200ER, saiu de Amsterdã, na Holanda. (Foto: Reprodução)

Um avião da companhia aérea holandesa KLM fez um pouso não programado no Aeroporto Internacional de Brasília, na manhã deste domingo (9), após uma passageira morrer durante o voo.

Segundo a Polícia Civil, a vítima é uma argentina de 75 anos, que passou mal durante o voo. No boletim de ocorrência, consta que o óbito ocorreu por volta das 3h e foi registrado como “morte natural aparente”.

O voo KLM 701, feito em um Boeing 777-200ER, saiu de Amsterdã, na Holanda, às 18h de sábado (8), com destino a Buenos Aires, na Argentina. O avião pousou em Brasília por volta de 5h20 deste domingo.

A Polícia Civil foi chamada e levou o corpo da passageira para o Instituto Médico Legal (IML). Em seguida, às 9h50, o avião decolou de Brasília e seguiu para o destino, o aeroporto de Buenos Aires, na Argentina, onde aterrissou às 12h50.

A Inframerica, concessionária que administra o Aeroporto de Brasília, disse que “na manhã deste domingo a KLM fez um pouso não programado em Brasília. A Inframerica prestou todo o apoio para a companhia aérea. A concessionária conta com uma equipe médica 24h. A aeronave decolou ainda nesta manhã para o destino final em Buenos Aires na Argentina”.

Covid em pilotos

Também neste domingo, um voo da Latam vindo de Barcelona, na Espanha, para São Paulo precisou fazer um pouso no aeroporto internacional de Fortaleza (CE). De acordo com a companhia, um dos três comandantes foi diagnosticado com covid-19 antes do embarque na Espanha, onde permanece em recuperação.

A Latam esclareceu que o voo até Fortaleza foi conduzido por dois comandantes, que atingiram o limite de horas trabalhadas de acordo com a Lei do Aeronauta e que não poderia seguir viagem até Guarulhos (SP) por não ter um terceiro comandante a bordo. A aeronave pousou em Fortaleza por volta de 16h40 deste domingo.

A companhia aérea lamentou, em nota, os transtornos causados e informou que está prestando toda a assistência necessária aos passageiros, que vão embarcar de Fortaleza para Guarulhos no voo LA9001, com decolagem prevista para 17h desta segunda-feira (10).

Os passageiros em conexão vão ser acomodados em outros voos da companhia a partir de São Paulo para seus respectivos destinos finais.

