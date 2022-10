Grêmio Lateral-direito Léo Gomes aproveita as oportunidades, mas ainda não é certo a sua permanência no Grêmio

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2022

O lateral-direito ainda não tem permanência garantida no Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio O lateral-direito ainda não tem permanência garantida no Grêmio (Foto:Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após o empate do Grêmio diante do Tombense na última sexta-feira (28), o ambiente do Tricolor ficou em “fim de festa”. Nem os diretores gremistas do alto escalão foram para Muriaé. Apesar disso, alguns pontos positivos foram observados. Dois deles Léo Gomes e Gabriel Silva.

Depois de três anos sem pisar em gramados pelo Grêmio, Léo Gomes foi utilizado pelo técnico Renato Portaluppi. O jogador estava fora das partidas por lesão. Depois de iniciar o jogo contra o Náutico, que garantiu a vaga na elite do Brasileirão, o camisa 2 também começou o confronto da última sexta-feira.

O lateral tem contrato com o clube gaúcho até o fim desta temporada. Ainda não tem garantia que pode ou não permanecer no clube, mas deve ser o mais cotado já que Edilson e Rodrigo Ferreira também encerram seus contratos no final da temporada e não devem permanecer para 2023.

