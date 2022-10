Mundo Ministério da Defesa da Rússia anuncia suspensão de todas as atividades de mobilização parcial

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2022

De acordo com o comunicado, a partir de agora as unidades militares só aceitarão voluntários e contratados Foto: Ministério da Defesa Russo/Divulgação (Foto: Ministério da Defesa Russo/Divulgação) Foto: Ministério da Defesa Russo/Divulgação

O Ministério da Defesa da Rússia disse que todas as atividades parciais de mobilização, incluindo a entrega de intimações, foram suspensas, de acordo com um comunicado publicado nesta segunda-feira (31).

O ministério disse que “todas as atividades relacionadas ao recrutamento para o serviço militar” foram interrompidas. De acordo com o comunicado, a partir de agora as unidades militares só aceitarão voluntários e contratados.

O ministério acrescentou que, em nome do ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, os comandantes dos distritos militares e da Frota do Norte receberam ordens para apresentar os relatórios sobre a conclusão das atividades de mobilização parcial até 1º de novembro.

O anúncio do ministério não constitui um fim oficial da mobilização parcial de Putin. Isso só pode ser feito com um decreto oficial do presidente russo.

