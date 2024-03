Inter Lateral-esquerdo Alexandro Bernabei é apresentado oficialmente pelo Inter

Por Redação O Sul | 20 de março de 2024

Aos 23 anos de idade, Alexandro Bernabei chega ao Inter por empréstimo até o final do ano. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O novo camisa 26 do Inter foi oficialmente apresentado nessa terça-feira (20). Aos 23 anos de idade, Alexandro Bernabei chega ao Colorado por empréstimo até o final do ano. Em sua primeira entrevista coletiva como atleta do clube gaúcho, concedida na Sala de Imprensa do CT Parque Gigante, o jogador sublinhou a velocidade e o ataque à linha de fundo adversária quando questionado acerca de suas principais qualidades como lateral-esquerdo. O argentino fez questão de deixar claro, porém, que seu estilo de jogo será definido pelas necessidades da equipe, à qual projeta se adaptar rapidamente graças à massiva presença de jogadores estrangeiros no grupo de jogadores do Colorado.

“Meus fortes são a chegada ao fundo, bom cruzamento e velocidade. Quero me adaptar à equipe, porque não são só as minhas condições, mas o que pede o técnico e o que a equipe precisa.(…) Por sorte, tive a possibilidade de falar com o Fabricio (Bustos) antes de vir, e ele me comentou (sobre a rotina do Inter). Quando você chega a um Clube e tem esses companheiros que falam o mesmo idioma, ajuda muito. Pela adaptação, para conseguir um lugar. Faz ser mais rápido a integração ao grupo, ao plantel e com o corpo técnico também”, afirmou Bernabei.

Anunciado pelo Inter no último dia 8, data-limite da janela de transferências deste início de 2024, Bernabei pertence ao Celtic, da Escócia. Ele foi contratado pelos europeus após se destacar com a camisa do Lanús-ARG. Já inscrito no BID (Boletim informativo diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Bernabei está à disposição de Eduardo Coudet para as disputas da Sul-Americana, da Copa do Brasil e do Brasileirão.

