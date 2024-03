Inter Confira as datas dos confrontos do Inter na primeira fase da Copa Sul-Americana

Campeão da competição em 2008, o Colorado sonha com o bicampeonato. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou na noite dessa terça-feira (19) as datas e os horários da primeira fase da Copa Sul-Americana de 2024. Campeão da competição em 2008 e cabeça de chave do Grupo C, o Inter enfrentará as equipes do Delfín-EQU, Belgrano-ARG e Real Tomayapo-BOL.

A definição dos rivais ocorreu em sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, na noite da última segunda-feira (18). Primeiro time brasileiro campeão do torneio, o Colorado estreará diante do Belgrano-ARG, em local ainda a ser definido.

Forma de disputa

Na primeira fase, os times jogam entre si em jogos de turno e returno. O primeiro colocado de cada grupo avança para as oitavas de final. Quem ficar em segundo lugar terá de enfrentar um dos terceiros colocados dos grupos da Copa Libertadores em playoffs que serão disputados entre 16 e 25 de julho, para conseguir uma vaga nas oitavas. As oitavas, quartas e semifinais serão disputadas em duelos de ida e volta. A final, marcada para o dia 23 de novembro, será em jogo único.

Datas e horários

Confira abaixo as datas e horários em que o Inter jogará a primeira fase da Sul-Americana:

– 2/4 – 19h – Belgrano (ARG) x Internacional (Paramount);

– 10/4 – 21h – Internacional x Real Tomayapo, no Beira-Rio (BOL) (ESPN/Star Plus);

– 25/4 – 23h – Delfín (EQU) x Internacional, no estádio de Jocay (Paramount);

– 7/5 – 21h – Real Tomayapo (BOL) x Internacional, no IV Centenario (Paramount);

– 16/5 – 19h – Internacional x Delfín (EQU), no Beira-Rio (ESPN/Star Plus);

– 28/5 – 21h30min – Internacional x Belgrano (ARG), no Beira-Rio (SBT e ESPN/Star Plus).

