Inter Lateral-esquerdo pode ser a novidade no Inter contra o Athletico-PR no Brasileirão

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2023

Dalbert foi o último reforço do clube gaúcho na janela de transferências Foto: Ricardo Duarte/Inter Dalbert foi o último reforço do clube gaúcho na janela de transferências (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

A última contratação do Inter, o lateral-esquerdo Dalbert pode ganhar uma chance durante a partida contra o Athletico-PR. O confronto acontece nesta quinta-feira (21), às 19h30min, na Arena da Baixada, em Curitiba, pelo Brasileirão.

O lateral chegou em Porto Alegre no último dia 6 de setembro. O jogador foi apresentado no dia posterior a sua chegada. Após isso, Dalbert deu um prazo de 15 dias para se recuperar fisicamente.

A sua contratação aconteceu pelo fato do jogador estar livre no mercado. Na temporada passada, o atleta sofreu uma ruptura ligamentar em um dos joelhos, enquanto atuava por empréstimo pelo Cagliari. A lesão aconteceu no dia 15 de maio de 2022.

Para o duelo contra os paranaenses, o Colorado deve ter quase todos os titulares para não perder o ritmo antes da primeira partida da semifinal da Libertadores da América. O jogo acontece no dia 27 de setembro, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, contra o Fluminense.

2023-09-18