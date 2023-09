Grêmio Missa celebra os 120 anos do Grêmio

Celebração aconteceu no final da tarde deste domingo, na Arena, em Porto Alegre Foto: Morgana Schuh/Grêmio Celebração aconteceu no final da tarde deste domingo, na Arena (Foto: Morgana Schuh/Grêmio) Foto: Morgana Schuh/Grêmio

Integrando as comemorações de 120 anos do Grêmio, ocorreu no final da tarde deste domingo (17), na Capela Nossa Senhora de Medianeira, na Arena, em Porto Alegre, a tradicional missa que celebra o aniversário do Clube. A cerimônia teve presenças de padres de Porto Alegre, assim como sócios, torcedores, cônsules e colaboradores do Tricolor.

Além da comemoração do aniversário do Tricolor, a missa marcou a posse de Dom Bertilo como Capelão da Capela Nossa Senhora de Medianeira e de Dom Darley, como vice-capelão. Na ocasião, a pequena Lívia, acompanhada dos pais e padrinhos, recebeu o sacramento do batismo.

As comemorações de aniversário do clube iniciaram no último dia 11, com o lançamento do Concurso Cultural para escolher o Mascote Flecha Negra. No dia em que o Tricolor completou seus 120 anos, em 15 de setembro, aconteceram o tradicional hasteamento das bandeiras, a inauguração da Estátua do Torcedor Gremista na Arena, além da Sessão Solene do Conselho Deliberativo, com o evento da Calçada da Fama e de descerramento da foto do Patrono Luiz Carlos Pereira Silveira Martins.

Já no sábado (16), o Grêmio comemorou o aniversário junto de sua torcida, em uma grande festa realizada na esplanada do estádio. Além da missa, durante este domingo, foi realizada a 75ª Convenção Consular.

A programação segue nos dias 23 e 24, com a Grêmio CUP, uma competição entre equipes com atletas entre 8 e 11 anos que integram a rede de Escolas Conveniadas do Grêmio. O encerramento está previsto para o próximo dia 26 de setembro, com o tradicional Jantar Farroupilha.

