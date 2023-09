Porto Alegre Instituto Caldeira firma parceria para que o DC Shopping abrigue campus de inovação e criatividade

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2023

Parceria foca no desenvolvimento de polo de educação, capacitação e entrada de jovens da rede pública no mercado de trabalho em tecnologia Foto: Divulgação Parceria foca no desenvolvimento de polo de educação, capacitação e entrada de jovens da rede pública no mercado de trabalho em tecnologia (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Instituto Caldeira está instalando um campus de inovação e criatividade no DC Shopping, em Porto Alegre. A parceria foca no desenvolvimento de um polo de educação e conhecimento, recebendo os estudantes dos programas Nova Geração e Geração Caldeira.

As iniciativas buscam a capacitação para que os jovens entre 16 e 24 anos da rede pública de ensino desenvolvam habilidades que contribuirão na entrada no mercado de trabalho de tecnologia e inovação. A área será de 700 metros quadrados.

Segundo o projeto, ainda sem data oficial de abertura, o shopping abrigará um espaço educacional diferenciado e interativo, com ambientes de aula fluídos, conectados e distribuídos sem muitas barreiras físicas, com arquibancadas modulares dispostas ao longo de janelas, criando espaços informais de conversa e trocas.

Além das salas de aula, o centro de educação contará com áreas multiuso e workclass space (local para reuniões e mentorias individuais) promovendo capacitações em tecnologia da informação e na nova economia.

No Campus Caldeira no DC Shopping, os estudantes do Nova Geração e Geração Caldeira ão acesso a eventos e encontros relacionados à educação. Para participar do Nova Geração é necessário idade entre 16 e 24 anos, estudado em escola pública ou tido bolsa de, no mínimo, 50% em escola particular, além de morar no Rio Grande do Sul. Na última turma foram selecionados 5 mil participantes. Destes, 200 foram selecionados para o Geração Caldeira, iniciativa com taxa de empregabilidade de 95%.

