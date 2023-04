Ainda no primeiro tempo da final do Gauchão, Reinaldo sofreu um problema no joelho esquerdo. O lateral será reavaliado pelo departamento médico e passa a ser dúvida para a terceira fase da Copa do Brasil.

O lance que tirou o jogador da partida aconteceu aos nove minutos do primeiro tempo. A tentar se livrar de três marcadores, o atleta caiu no gramado com dores no local. Dois minutos após sentir a lesão, o camisa 22 saiu e no seu lugar entrou Diogo Barbosa.

Se Reinaldo não tiver condições de jogar no Rio Grande do Norte, Diogo Barbosa será o titular e o único lateral-esquerdo à disposição. Cuiabano, do time sub-20 e terceiro na hierarquia, está fora por conta de um estiramento no bíceps da coxa.

O camisa 22 disputou 13 dos 18 jogos do Grêmio na temporada de 2023 e tem um gol, uma assistência. Diogo Barbosa, de 30 anos, tem 10 partidas, um passe para gol e foi campeão gaúcho pela terceira vez.