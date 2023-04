O Inter deve anunciar nas próximas horas a contratação do volante Rômulo. O jogador estava defendendo o Athletic no Campeonato Mineiro e chega ao Beira-Rio por empréstimo com opção de compra fixada.

O volante tem 23 anos e iniciou na base do Desportivo Brasil e passou pelo Cruzeiro antes de se profissionalizar no La Serena, do Chile. Na temporada passada, foi contrato pelo Juventude, mas jogou apenas oito partidas. Na atual temporada, ele disputou o mesmo número de partidas do ano passado e marcou um gol.