Após a conquista do hexacampeonato do Gauchão, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, rasgou elogios ao camisa 9 do Tricolor. No sábado (08), Suárez fez o único gol da partida decretando a conquista de mais um título. Além dos gols, a postura do jogador dentro e fora do campo vem rendendo elogios do treinador.

Na entrevista coletiva após o jogo, Renato fez questão de elogiar o camisa 9 por sua personalidade e a experiência como centroavante. Para o treinador, todos deveriam tirar o chapéu pela postura do uruguaio no dia a dia.