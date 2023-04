Acontece Kleiton&Kledir e Tinga: a PFCultura estreia em grande estilo

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











A dupla mantém os fãs do início da carreira e conquista uma nova legião de seguidores com projetos inovadores Foto: Divulgação A dupla mantem os fãs do início da carreira e conquista uma nova legião de seguidores com projetos inovadores. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois do lançamento da PFCare para atender ao segmento de saúde, a PFC lança a PFCultura. Além da Editora AGE e da Câmara Rio-Grandense do Livro – organizadora da Feira do Livro em Porto Alegre – a PFCultura se apresenta com uma dupla que faz sucesso há mais de 40 anos e com uma pessoa que é uma verdadeira marca.

Nos palcos, Kleiton&Kledir trazem toda a força do talento gaúcho que ganhou o Brasil e o mundo. Afinados com o seu tempo, a dupla mantém os fãs do início da carreira e conquista uma nova legião de seguidores com projetos inovadores.

Nos campos do empreendedorismo e reconhecimento, Paulo Cesar Tinga coleciona vitórias. Em recente pesquisa, Tinga foi considerado uma das personalidades com mais permeabilidade nas diferentes classes sociais. Uma marca que consegue comunicar com a classe D até a classe A. Com um time que joga por música, a PFC estreia no mercado a PFCultura.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/kleitonkledir-e-tinga-a-pfcultura-estreia-em-grande-estilo/

Kleiton&Kledir e Tinga: a PFCultura estreia em grande estilo

2023-04-10