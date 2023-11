Inter Lateral Renê deve ser novidade do Inter diante do Bragantino pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2023

Renê foi um dos atletas que permaneceu em atividade durante o intervalo de descanso. Foto: Reprodução Renê foi um dos atletas que permaneceu em atividade durante o intervalo de descanso. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter pode contar com um retorno significativo na partida contra o Bragantino, em 26 de novembro, quando o Brasileirão recomeça após a pausa para a data FIFA. O lateral-esquerdo Renê, em processo de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda, está progredindo bem e pode ser uma opção para o técnico Eduardo Coudet.

Renê foi um dos jogadores que continuaram treinando durante o período de folga da equipe devido aos compromissos das Eliminatórias para a Copa do Mundo e amistosos. Ele foi diagnosticado com a lesão muscular em 28 de outubro, com a previsão inicial do clube indicando um retorno em três ou quatro semanas. Atualmente na terceira semana, há otimismo nos bastidores de que o jogador estará totalmente recuperado durante a pausa de jogos do Colorado.

A ausência de Renê, peça fundamental na equipe titular, trouxe desafios para Coudet. Com o único jogador disponível para a posição, Dalbert foi utilizado, mas não correspondeu, sendo alvo de críticas e vaias no Beira-Rio. O lateral sentiu um desconforto no joelho contra o Palmeiras e será reavaliado na reapresentação do elenco nesta quinta-feira (16). Uma alternativa improvisada pelo técnico foi Nico Hernández.

Após a paralisação do Brasileirão, a opção que o treinador colorado pode utilizar é o espanhol Hugo Mallo. O defensor, que atua como zagueiro e lateral-direito, também se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, diagnosticada em 20 de outubro. Ao contrário de Renê, Mallo deve ficar como opção no banco de reservas.

2023-11-15