Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2023

Volante foi cortado da seleção dos Estados Unidos e ficará em Porto Alegre Foto: Reprodução/Inter

Dois meses após, um novo desfalque na seleção dos Estados Unidos. A razão? Mais uma vez, entorse no tornozelo direito. A persistência do problema que afeta Johnny desde agosto resultou em uma nova ausência, exigindo atenção especial do departamento médico do Inter, uma vez que não foi totalmente curado anteriormente. O atleta foi cortado da seleção norte-americana em razão do problema. No entanto, há a expectativa de que o volante esteja em campo contra o Bragantino, em 26 de novembro, quando o Brasileirão recomeça após a pausa para a data FIFA.

No último sábado (10), na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, Johnny permaneceu em campo até os 34 minutos do segundo tempo. Durante essa pausa da Data FIFA, a estratégia é adotar um enfoque conservador para garantir que ele esteja disponível da melhor forma possível no confronto contra o Bragantino, em 26 de novembro, quando o Brasileirão retorna.

O volante será submetido a sessões de fisioterapia e descansará, enquanto o técnico Eduardo Coudet planifica a estratégia e define a formação que mandará a campo.

A questão é que o problema o afeta desde a vitória sobre o Bolívar em 29 de agosto. Naquela ocasião, o jogador de 22 anos foi cortado da equipe norte-americana nos amistosos contra Uzbequistão e Omã.

O Colorado alimentava a esperança que Johnny reuniria condições para a vitória sobre o São Paulo em 13 de setembro. Todavia, o meio-campista só voltou aos gramados no empate com o Fluminense 14 dias depois, no jogo de ida da semifinal da Conmebol Libertadores.

Os próximos dias indicarão como Johnny reage. O norte-americano não é o único aos cuidados do departamento médico. Enner Valencia apresentou um desconforto na coxa direita, enquanto Hugo Mallo e Renê se aproximam de volta após lesão muscular. O volante Matheus Dias também está fora.

Inter segue de folga até esta quinta-feira (15), quando se reapresenta pela parte da manhã. O time ainda luta para limar o risco de ser rebaixado. Atualmente, está em 13º lugar no Brasileirão com 43 pontos.

2023-11-15