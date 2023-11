Mundo ONU alerta que 70% da Faixa de Gaza não terá acesso a água potável até fim do dia

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2023

Até o momento mais de 11 mil pessoas já morreram em Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde palestino Foto: Reprodução Até o momento mais de 11 mil pessoas já morreram em Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde palestino. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A principal agência de auxílio das Nações Unidas que opera na Faixa de Gaza alertou nesta quarta-feira (15) que “toda a sua operação está agora à beira do colapso”.

O chefe da Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras (UNWRA), Philippe Lazzarini, alertou que “até o final do dia de hoje, cerca de 70% da população em Gaza não terá acesso a água limpa”, em um post no X, antigo Twitter.

A UNRWA está abrigando ao menos 780 mil pessoas em mais de 150 instalações superlotadas, após os serviços básicos pararem de funcionar. “Ter combustível apenas para caminhões não salvará mais vidas. Esperar mais custará vidas”, acrescentou Lazzarini.

Nessa terça (14), a agência disse que um total de 102 trabalhadores humanitários da UNRWA foram mortos e 27 outros ficaram feridos em Gaza desde o início da guerra de Israel com o Hamas.

Ofensiva por terra e ar por parte de Israel em resposta ao ataque do Hamas há mais de um mês mataram mais de 11 mil pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde palestino em Ramallah, citando fontes médicas no território controlado pelo Hamas. Um bloqueio de combustível resultou em uma crise humanitária cada vez maior, com hospitais, sistemas de água, padarias e outros serviços dependentes de eletricidade desligados.

