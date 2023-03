Brasil Laudos revelam conversas de aluna da USP sobre dinheiro desviado

Por Redação O Sul | 11 de março de 2023

O Instituto de Criminalística analisou ao menos dois celulares, um smartwatch, cartões bancários e HD externo, que devem ser devolvidos à estudante Foto: USP/Divulgação O Instituto de Criminalística analisou ao menos dois celulares, um smartwatch, cartões bancários e HD externo, que devem ser devolvidos à estudante. (Foto: USP/Divulgação) Foto: USP/Divulgação

A polícia encaminhou ao Ministério Público e à Justiça os laudos dos celulares apreendidos e 72 representações criminais por estelionato contra a estudante Alicia Dudy Muller, de 25 anos, que desviou quase R$ 1 milhão dos fundos arrecadados para custear a festa de formatura da turma de medicina da USP.

No início de fevereiro, a Justiça não aceitou o pedido de prisão preventiva feito pela polícia contra a estudante. A decisão concordou com o posicionamento do Ministério Público, que entendeu que o caso se tratava de crimes de estelionato, não de apropriação indébita, como ela havia sido indiciada, e pediu que fosse feita uma lista com o prejuízo individual dos alunos. Cada vítima teria de mostrar interesse em representar pelo crime.

A diferença entre as duas tipificações criminais é que na apropriação indébita, uma pessoa recebe da vítima a posse de um bem de forma legal, se apropriando dele mais tarde de forma irregular. Ao contrário, no estelionato, a má-fé acontece antes da posse do bem e força a vítima a um engano.

O Instituto de Criminalística analisou ao menos dois celulares, um smartwatch, cartões bancários e HD externo, que devem ser devolvidos a ela. Sobre um tablet, a investigação sugeriu que seja leiloado por ter sido adquirido com dinheiro do fundo, e a quantia arrecadada revertida para entidades beneficentes.

O carro de luxo alugado por ela com o dinheiro dos alunos já foi devolvido à empresa em fevereiro.

Os novos documentos apresentados à Justiça e ao MP revelam conversas de Alicia com conhecidos em que ela fala sobre os gastos e as mudanças de versões. A estudante recebeu mensagens com ataques, apoio de amigos preocupados e tentou explicar a situação para quem era mais próximo.

Laudos revelam conversas de aluna da USP sobre dinheiro desviado