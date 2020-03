Celebridades Laura Keller exibe barriga de grávida e confessa já ter ganhado 6 Kg: “Fiquei um pouco apavorada”

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Laura espera o primeiro filho. Foto: Reprodução/Instagram Laura espera o primeiro filho. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Laura Keller usou seu Instagram na tarde desta terça-feira (17) para compartilhar um clique de muito amor. Na imagem, usando uma camisa e lingerie branca, a atriz exibiu seu barrigão de 5 meses e contou aos seguidores algumas mudanças com a gestação, como o aumento de peso. Segundo ela, já ganhou 6kg.

“Mamãe é fit sim! Sempre fui muito ativa e na gravidez não seria diferente. Estou mantendo uma frequência de atividade física condizente com a gravidez. Faço musculação, pilates e aeróbico e dentro dessas atividades vou de acordo com o que sinto que posso fazer. Se vejo que está difícil, pesado, doendo, ou fico sem fôlego, paro na hora. Não há necessidade de esforços maiores, não agora. Comecei minha gestação com 64kg e 20 semanas depois estou pesando 70kg. Fiquei um pouco apavorada com o disparar da balança, mas logo me acalmei, afinal estou carregando um baby e tenho que alimentá-lo.”, escreveu ela na legenda.

A musa confessou ainda que, apesar de ter um acompanhamento com nutricionista, não está se privando tanto em relação à alimentação, mas que levou um susto com o aumento de peso: “Sigo ao máximo o que posso, mas estou me dando ao luxo de comer um docinho aqui, um pãozinho ali. rs. Tenho vontade e como! Mas como eu disse, me apavorei com a balança e já voltei ao ritmo mais restrito”, explicou.

Nos comentários, fãs e amigos elogiaram as medidas tomadas pela atriz: “Isso aí! Vamos em frente com uma alimentação equilibrada sem restrições grandes e sem exageros extremos”, disse uma internauta. “Mamãe saudável. Sinônimo de bebê saudável”, declarou outra seguidora.

Jorge Emanuel, como a criança irá chamar, é fruto do casamento de Laura com Jorge Sousa, ex-participante de “A Fazenda”.

