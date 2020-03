Celebridades Marido brinca sobre aumento da libido de Kelly Key durante quarentena: “Está me usando muito”

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

O empresário angolano Mico Freitas, marido da cantora Kelly Key. Foto: Reprodução/Instagram

O empresário angolano Mico Freitas, marido da cantora Kelly Key foi ao seu Instagram no final da tarde desta terça-feira (17) para brincar com seus seguidores sobre o isolamento adotado como medida de prevenção ao novo coronavírus.

Em um vídeo de pouco mais de 45 segundos, Mico disse que a cantora estaria com o apetite sexual elevado por conta da quarentena e brincou que estaria bem, mas também estaria fraco por conta do apetite da esposa. “Eu estou bem, mas com esse negócio de quarentena ‘Maria’ Kelly está me usando muito, ela quer fazer amor direto”, disse o empresário.

Mico Freitas também disse que estaria se alimentando apenas de “queijos e iogurtes para melhorar” e deu um conselho para homens que estivessem passando por situação parecida: “Muita força nessa hora e a minha dica é: ‘Andem com pijamas rasgados, roupas feias’, para ver se vocês não são atacados como eu estou sendo”.

Juntos desde 2004, o casal Kelly Key e Mico Freitas tem dois filhos juntos. Jaime Vitor, de 15 anos e Artur, de 3. Além de Suzanna Freitas, fruto de um outro relacionamento da cantora.

