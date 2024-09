Geral Lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, sequestro: relembre casos de influenciadores acusados de crimes

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2024

Deolane Bezerra, Claudia Rodrigues, Camila Rodrigues e Renato Cariani estão na lista de influenciadores que já estiveram na mira da justiça. (Foto: Reprodução)

A empresária, advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais na manhã dessa quarta-feira (4).

Em um vídeo nas redes sociais, Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, disse que a mãe delas também foi presa, que a família está sendo perseguida e que vai ser provada a inocência das duas.

Em nota, a defesa de Deolane diz que ela está à disposição das autoridades para esclarecer os fatos e pede que seja respeitado o princípio da presunção de inocência.

O caso de Deolane é mais um na lista de influenciadores que entraram na mira da justiça. Relembre outros casos de influenciadores digitais acusados de crimes.

– Claudia Rodrigues e Camila Rodrigues: Claudia Rodrigues e Camila Rodrigues foram presas em maio. As influenciadoras digitais estavam entre as suspeitas de sequestrar e torturar uma corretora de imóveis na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Em junho, a Justiça aceitou a denúncia contra elas e as influenciadoras viraram rés do caso junto a outras seis pessoas.

Claudia Rodrigues se descreve como “empresária do entretenimento”. A influencer tem mais de 105 mil seguidores no Instagram, onde posta registros de festas e viagens para fora do país. Dubai e Maldivas estão entre os destinos visitados por ela.

A mulher também diz ser dona de seis bares na capital mineira. Em algumas postagens, dá dicas sobre empreendedorismo e gestão de negócios; em outras, oferece sorteios de PIX.

Camila Rodrigues acumula mais de 33 mil seguidores. Ela se define como “empresária especialista em realização de sonhos”.

A influencer usa a internet para compartilhar viagens internacionais, eventos do setor imobiliário e momentos com a família. Algumas publicações também mostram roupas de grife e frases motivacionais.

– Victor Bonato: O influencer evangélico Victor de Paula Gonçalves, mais conhecido como Victor Bonato, ficou preso por quase 60 dias, acusado de crimes sexuais contra três mulheres, em Barueri, na Grande São Paulo.

Ele deixou a prisão em novembro de 2023, após determinação da Justiça, que aceitou parte da denúncia para que o réu responda por crimes sexuais.

Bonato é um dos fundadores o grupo evangélico Movimento Galpão, voltado para jovens ricos e de classe média alta da região de Alphaville, distrito de condomínios de alto padrão da cidade de Barueri.

Com mais de 128 mil seguidores no Instagram, ele se notabilizou pelas pregações religiosas online e pelos cultos do grupo transmitidos pelas redes sociais, sempre endereçadas aos jovens.

Um dia antes de a prisão contra Bonato ser decretada, Bonato afirmou nas redes que estava arrependido por ter caído no que ele chama de “pecado da imoralidade e iniquidade”.

– Lidiane Morais: Aos 20 anos, a influenciadora Lidiane Franco de Morais foi presa em abril por tráfico de drogas em Campestre (MG).

Com quase 100 mil seguidores nas redes sociais, ela fazia postagens mostrando seu estilo de vida e também falando sobre autocuidado.

Segundo o advogado Weverton Ferreira, que defende a jovem, Lidiane é inocente, tendo em vista que os entorpecentes pertencem ao namorado, que mora na residência. Ainda segundo ele, a cliente dele não tinha ciência da existência destes entorpecentes no local.

– Isa Gomes: Conhecida como Isa Gomes, Isabela Gomes Pereira foi condenada a 30 anos de prisão por encomendar um ataque que, nas palavras dela, deixasse seu ex-namorado, Leandro Rezende Morais, em coma. Ele acabou morto.

O crime ocorreu em 28 de junho de 2022, em Contagem, na Grande BH. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi morta por asfixia, após ter a casa invadida por Henrique Francisco Ramos Flores, Sinval Júnio Alves Faria e Vitor Ferreira Gabriel.

A influenciadora costumava mostrar cosméticos para venda e se apresentava como criadora de um procedimento estético para boca.

Além de divulgar produtos, a blogueira também gostava de postar frases motivacionais para os seguidores.

Durante o julgamento, ela negou ser responsável pelo assassinato de Leandro, mas confessou que prometeu R$ 5 mil aos suspeitos para que dessem um “susto” nele. Ela alegou que o ex-companheiro a agrediu e extorquiu no relacionamento que tiveram.

– Renato Cariani: Réu por tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro, Renato Cariani tem mais de 8 milhões de seguidores no Instagram, onde posta sobre o dia a dia e dá dicas sobre alimentação e atividade física.

Mensagens encontradas pela Polícia Federal trazem evidências da relação de Cariani com um esquema de desvio de produtos químicos para o tráfico de drogas. O celular é de uma funcionária e amiga dele, também investigada.

O programa Fantástico, da TV Globo, mostrou essa operação, em dezembro do ano passado. Segundo a denúncia aceita pela Justiça, Renato Cariani e outras pessoas produziram, venderam e forneceram mais de 12 toneladas de produtos químicos destinados à preparação de drogas.

Ao Fantástico, o advogado do influenciador apresentou para a Justiça mais de 100 documentos que mostram que a empresa de Cariani pode ter ido vítima, mas não disse de quem. Disse ainda que Cariani nunca negou a relação de amizade com Fábio, que os dois têm casas no mesmo condomínio e esposas bastante próximas. As informações são do portal de notícias G1.

