Geral Cantor Gusttavo Lima tem avião apreendido em operação contra esquema de jogos ilegais na qual foi presa Deolane Bezerra; ele diz ter vendido a aeronave

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2024

A Anac informou que há uma negociação, porém, a empresa de Gusttavo Lima ainda consta como proprietária do avião. (Foto: Reprodução)

Um avião que pertence à empresa do sertanejo Gusttavo Lima foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo na manhã dessa quarta-feira (4). A investigação faz parte da Operação Integration, que prendeu a empresária, advogada e influenciadora Deolane Bezerra, e foi deflagrada em conjunto com as forças policiais de Pernambuco, Paraná, Paraíba, Minas Gerais e Goiás.

O avião, prefixo PR-TEN, foi recolhido por policiais enquanto passava por uma manutenção no aeroporto de Jundiaí (SP). A ação mira uma organização criminosa que, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, movimentou R$ 3 bilhões provenientes de jogos ilegais.

A polícia não informou qual é a ligação da aeronave com o esquema, nem explicou qual a relação do cantor com a investigação.

Segundo apurado pela TV TEM, uma testemunha ligada ao hangar onde a aeronave estava disse que a Polícia Civil foi ao local e informou à empresa do aeroporto que o avião não poderia sair de lá.

Conforme a Agência Nacional de Avião Civil (Anac), a aeronave está registrada para a empresa Balada Eventos e Produções LTDA, do cantor. Ainda segundo dados da Anac, o registro do avião tem “situação normal”.

Aeronave vendida

O advogado da empresa Balada Eventos e Produções, Cláudio Bessas, informou ao g1 que a aeronave foi vendida por meio de contrato de compra e venda, devidamente registrado junto ao Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB-Anac), para a empresa J.M.J Participações.

“Portanto, a empresa J.M.J é a proprietária e está registrada no RAB da ANAC como operadora até o deferimento do processo de transferência pelo órgão.”

A Anac informou que há uma negociação, porém, a empresa de Gusttavo Lima ainda consta como proprietária do avião.

“Conforme consta no próprio registro da aeronave, a JMJ está registrada como operadora e o gravame da aeronave está indicado como cláusula de reserva de domínio, ou seja, a vendedora ainda detém a propriedade e posse indireta do bem alienado enquanto o pagamento integral não é concluído, o comprador tendo apenas a propriedade direta”, completou.

A Rede VOA, empresa responsável pelo aeroporto de Jundiaí, confirmou a presença da Polícia Civil no local “com intuito de vistoriar e apreender uma aeronave, prefixo PR-TEN, em um dos hangares do Aeroporto. A aeronave agora encontra-se impedida de operar e decolar, podendo apenas receber manutenção”. As informações são do portal de notícias G1.

2024-09-04