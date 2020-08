Leandro Hassum lamenta morte de irmão com quem não falava: “Caminhos nos separaram”

Ator fez breve reflexão e falou sobre sentimento da família com a perda. (Foto: Raquel Cunha/TV Globo)

Ator fez breve reflexão e falou sobre sentimento da família com a perda

Leandro Hassum fez um breve desabafo em suas redes sociais nesta segunda-feira (24) ao lamentar a morte de seu irmão, com quem não mantinha contato.

Em um texto, mencionou que “a vida e os caminhos nos separaram” e falou sobre “a dor que minha mãe e meus sobrinhos estão sentindo. Não é natural os pais enterrarem os filhos”.

“”Meu irmão de sangue faleceu. Não nos falávamos pois a vida e os caminhos nos separaram. Mas …tivemos nossos momentos. E pesa a dor de irmão mais novo que sou. Pesa imaginar a dor que minha mãe e meus sobrinhos estão sentindo. Não é natural os pais enterrarem os filhos. Nossa que ano 2020. É meu joelho se prepare pois hoje temos muito o que conversar. Descanse em paz Nano. Sim,é Nano, mesmo. Era como lhe chamava na nossa infância. Minhas melhores memórias de nós dois serão as de quando você era o Nano e eu o Dinho”, escreveu na legenda completa.

Leandro também compartilhou um vídeo em que aparece vestido de palhaço e faz um monólogo intitulado O Joelho.

“Você já conversou com o seu joelho? Tenho certeza que já, quem nunca, né? Às vezes pode parecer ruim, até mesmo solitário, mas é um momento que você reflete com você mesmo. Ninguém é mais seu amigo que o seu joelho, aqui você chora, grita, desabafa, troca xingamentos, fala dos seus medos. Às vezes até ri, fica em silêncio. Falamos muito em silêncio. Ele nos ouve, ou melhor, nós ouvimos ele. Melhor que muitas orelhas, nossos joelhos nos ouvem. Depois de muitos papos e lágrimas os joelhos nos ajudam a levantar, nos erguem e seguimos. Até precisarmos de seus conselhos ou silêncio novamente”, disse ele no texto.