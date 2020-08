Monique Evans diz que engordou oito quilos na quarentena: “Sem empregada, a gente come mais carboidrato”

A quarentena mexeu com o lado hormonal de muitas pessoas, Monique Evans foi uma delas. A ex-modelo revelou em entrevista ao jornal Extra, do Rio de Janeiro, que engordou oito quilos durante a pandemia do novo coronavírus.

“Simplesmente porque eu fiquei dentro de casa, sem empregada, e a gente come mais carboidrato que o normal. Aí me pesei e vi que eu engordei oito quilos”, explicou ela para o veículo.

Evans ainda contou que começou a perceber o peso a mais já que sempre andava de camisola e moletom dentro de casa: “Agora vou correr atrás de emagrecer. Vou voltar a malhar, mas sem muita preocupação. Isso é uma bobagem tão grande perto de tudo o que está acontecendo”, concluiu a loira.