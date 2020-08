Depois de ir à live de Fernando e Sorocaba no último domingo (23), Maiara publicou um texto enigmático em seu Instagram na noite desta segunda-feira (24), que muitos fãs acharam ser uma indireta para o ex.

“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim”, escreveu a irmã de Maraisa.

Fernando e Maiara terminaram o namoro pela sétima vez no começo de julho. Os dois fizeram análises sobre a relação na ocasião. “Na vida tudo tem começo, meio e fim… E é preciso muita coragem pra seguir seu coração… Com o Fernando foi assim… Ele me fez ver a vida com outros olhos… Não há se quer nenhum tipo de arrependimento… Levo na mala as boas recordações e todo aprendizado pra seguir adiante…”, disse a cantora.

No começo deste mês, eles ensaiaram uma reconciliação e se hospedaram na Pousada Recanto do Jaús, em Alcinópolis, no Mato Grosso do Sul, onde fizeram uma pescaria com amigos. No Instagram, a pousada postou fotos do dos dois se divertindo. A volta, porém, não deu certo.

Para completar mais um capítulo na saga do namoro ioiô, a cantora foi fotografada em um cantinho do palco da live “Onde o Sol se Esconde”, de Fernando e Sorocaba.