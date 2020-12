Celebridades Leão Lobo diz ter sofrido um estupro coletivo aos 16 anos: “Foi bem forte”

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Apresentador, de 66 anos, contou que o abuso o impactou tanto que ele chegou a esquecer Foto: Reprodução/Instagram Apresentador, de 66 anos, contou que o abuso o impactou tanto que ele chegou a esquecer. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O apresentador de TV Leão Lobo, de 66 anos, relembrou um episódio de agressão e estupro coletivo que sofreu aos 16 anos. Ele contou que estava na praia e foi levado a um local e a agressão foi tão intensa que ele chegou a esquecê-la.

“Estava em Mongaguá [em São Paulo], vi um rapaz deitado na areia e o achei muito bonito. Fui e voltei, até que ele levantou e me chamou para ir a um lugar com ele. Me levou para uma casa e quando cheguei lá tinham mais quatro rapazes. Eles trancaram a porta com um prego e é mais fácil eu te dizer o que não chegou a acontecer ali, de tanta coisa que aconteceu”, recordou ele em entrevista à Luciana Gimenez.

No depoimento, que foi ao ar nesta segunda-feira (07) no programa “Superpop”, da RedeTV!, o apresentador disse que precisou fazer terapia para superar o abuso. “Foi tudo tão violento a ponto de eu esquecer. Só consegui lembrar disso de novo na terapia, anos depois, e chorei muito. Fiquei muito mal porque foi bem forte”, acrescentou.

Um dos primeiros apresentadores a falar abertamente da sua sexualidade, Leão Lobo defendeu que é necessário incluir a discussão sobre direitos para a comunidade LGBTQ+, mas defendeu “sutileza” na abordagem. “Precisamos discutir e militar, mas com sutileza. Tudo o que é excessivo acaba indo para um caminho contrário. Não adianta ir para a Parada [Gay] e ficar pelado, tirar a roupa… Não precisa disso. A palavra é tudo”, afirmou.

Sobre falar publicamente a respeito de sua orientação sexual, ele relembrou que não foi sua intenção e que a sua sexualidade veio à tona ao participar de um programa na TV. “Isso era um tabu muito grande, tanto que eu assumi sem querer querendo durante o programa da Silvia Poppovic”, recordou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades